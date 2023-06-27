شويغو: كوبا تتفهم أسباب العملية الخاصة وتظل أهم حليف لروسيا في منطقة الكاريبي

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، خلال محادثات في موسكو مع وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز ميرا، إن هافانا كانت ولا تزال أهم حليف لروسيا في منطقة الكاريبي.

وأكد شويغو: "بالطبع، كوبا كانت ولا تزال أهم حليف لروسيا في المنطقة، كما أن الأصدقاء في كوبا أكدوا موقفهم تجاه بلدنا، بما في ذلك إظهار الفهم الكامل لأسباب العملية العسكرية الخاصة".

كما أوضح شويغو، أن "العلاقات الروسية الكوبية آخذة في الازدياد والتطور، كما تم تحقيق وتيرة عالية من تطور الحوار السياسي بين البلدين".

وأضاف شويغو: "قامت عدة وفود روسية رفيعة المستوى هذا العام بزيارات رسمية إلى كوبا، كما قام مؤخرا رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو كروز، بزيارة رسمية إلى روسيا".

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المصدر: نوفوستي