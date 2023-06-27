 
مباشر

محتجون في نيويورك: سمحتم بخروج الشواذ عراة أمام أطفالنا وتمنعون صناعة بيتزا على الفحم؟ (فيديو)

أخبار العالم

محتجون في نيويورك: سمحتم بخروج الشواذ عراة أمام أطفالنا وتمنعون صناعة بيتزا على الفحم؟ (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vkwz

ألزمت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية المطاعم بالتخلي عن صناعة البيتزا في أفران الفحم، للتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

إقرأ المزيد
بيتزا بمخدارت في الولايات المتحدة (صور)
بيتزا بمخدارت في الولايات المتحدة (صور)

ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست"، طورت إدارة حماية البيئة في مدينة نيويورك لوائح جديدة تطلب من المطاعم عدم استخدام الطريقة التقليدية للخبز في أفران الخشب والفحم لخفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 75 بالمائة.

ويعارض العديد من أصحاب المطاعم القواعد الجديدة، حيث ستضر بنحو 100 مطعم، خاصة أن الأمر لا يتعلق فقط بالتكاليف الإضافية.

حيث يقولون إن عدم الخبز في الفرن سوف يفسد طعم البيتزا. فلا يوجد بديل للفرن الحطبي عند الخبز وفقا لوصفة تقليدية.

من جهتهم، سخروا نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي من القرار، مشيرين إلى أنه من الأفضل منع المسؤولين من ركوب طائرات خاصة أفضل من منع تشغيل بضع أفران الحطب.

وأظهر مقطع فيديو متداول أحد المعارضين للقرار وهو يحمل بعض علب البيتزا، ثم ألقاها أرضا أمام مبنى البلدية منتقدا سماح السلطات بخروج الشواذ عراة أمام الأطفال، وارتفاع معدلات الجريمة في المدينة.

المصدر: "نيويورك بوست"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات العصيان المسلح.. إعلان للكرملين وتفاصيل اتفاق بشأن مصير قائد "فاغنر"