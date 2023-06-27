محتجون في نيويورك: سمحتم بخروج الشواذ عراة أمام أطفالنا وتمنعون صناعة بيتزا على الفحم؟ (فيديو)

ألزمت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية المطاعم بالتخلي عن صناعة البيتزا في أفران الفحم، للتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

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ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست"، طورت إدارة حماية البيئة في مدينة نيويورك لوائح جديدة تطلب من المطاعم عدم استخدام الطريقة التقليدية للخبز في أفران الخشب والفحم لخفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 75 بالمائة.

ويعارض العديد من أصحاب المطاعم القواعد الجديدة، حيث ستضر بنحو 100 مطعم، خاصة أن الأمر لا يتعلق فقط بالتكاليف الإضافية.

حيث يقولون إن عدم الخبز في الفرن سوف يفسد طعم البيتزا. فلا يوجد بديل للفرن الحطبي عند الخبز وفقا لوصفة تقليدية.

من جهتهم، سخروا نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي من القرار، مشيرين إلى أنه من الأفضل منع المسؤولين من ركوب طائرات خاصة أفضل من منع تشغيل بضع أفران الحطب.

وأظهر مقطع فيديو متداول أحد المعارضين للقرار وهو يحمل بعض علب البيتزا، ثم ألقاها أرضا أمام مبنى البلدية منتقدا سماح السلطات بخروج الشواذ عراة أمام الأطفال، وارتفاع معدلات الجريمة في المدينة.

The New York Pizza Party, Shity Hall NYC.

June 26, 2023 pic.twitter.com/ZetkB8pycD — Scott LoBaido (@ScottLoBaido) June 26, 2023

المصدر: "نيويورك بوست"