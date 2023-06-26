بيتزا بمخدارت في الولايات المتحدة (صور)

ضبطت شرطة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية معمل مخدرات نشط تحت ستار مطعم للبيتزا.

وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس LAPD إن مختبر نورث هوليوود يقع في مبنى 7300 من شارع رادفورد، بجوار مستشفى للحيوانات، واصفة المعمل بأنه super lab، حيث يضم أجهزة حديثة لتصنيع المخدرات.

وأوضحت أن عمل المعمل كان يركز على إنتاج غير قانوني لمادة "رباعي هيدرو كانابينول".

Let's just say is not pizza! 🍕 Commander 70 David show me code 6 with #GND Lab Squad 7300 block Radford @LAPDNorthHwdDiv Your Lab Squad working to dismantle and render an illicit Super Lab safe. Operating in a business area next to a Pet Hospital! 🐾🐕 🥼 🧪 🧫 Doing their part… pic.twitter.com/Ma0EHZoOhn — Lillian L. Carranza🇺🇸 (@LAPDCARRANZA) June 23, 2023

وأظهرت الصور التي نشرتها الشرطة عبر "تويتر" عدة صواني طعام تحتوي على مركز يشبه الزجاج، وكتبت: "لقد سمعنا عن المكونات السرية، ولكن هذا الأمر يتطلب الكثير! يبدو أن المجرمين يصبحون أكثر إبداعا يوما بعد يوم.. ومن آلات البيع المزيفة إلى خدع صناعة البيتزا، نحن ندرك جيدا هذه الأشياء المخادعة، ونحافظ على أمان مدينتنا مرة واحدة بذكاء في كل مرة".

وأضافت التغريدة: "معمل البيتزا الرائع هذا لن يقوم بأي توصيلات أخرى!".

What a week for LAPD! Criminals keep surprising us with their creativity, from fake vending machines to pizza trickery. Our officers are on top of it, busting these clever operations.



No deliveries from this 'pizza' lab anymore!



📷:@LAPDCARRANZApic.twitter.com/OBFQFSjDkL — LAPD HQ (@LAPDHQ) June 23, 2023

المصدر: "فوكس نيوز"