آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /25.06.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها، وفي ما يلي آخر الأحداث الميدانية.
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