وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره البولندي الوضع في روسيا

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره البولندي زبيغنيو راو، هاتفيا تطورات الوضع في روسيا على خلفية التمرد المسلح.

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وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن بلينكين أجرى محادثة مع وزير خارجية بولندا زبيغنيو راو لمناقشة تطورات الوضع الحالي في روسيا".

وخلال المحادثة، رحب بلينكين أيضا بمساعدة بولندا المستمرة لأوكرانيا، وشدد على أن دعم الولايات المتحدة لكييف لن يتغير.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكين ناقش تطورات الوضع في روسيا مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا وأكد له استمرار الدعم الأمريكي كما أجرى بلينكين محادثات مماثلة مع زملائه من دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.

وليلة السبت استولى مقاتلو "فاغنر" على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا، بعد ادعاء بريغوجين قصف القوات الروسية معسكرات "فاغنر"، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفدرالي الروسيان.

وفي وقت لاحق، أجرى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو محادثات مع بريغوجين، خلصت إلى موافقة "فاغنر" على إنهاء التمرد ووقف التصعيد.

وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف كفّ البحث عن بريغوجين، وإتاحة مغادرته إلى بيلاروس الشقيقة بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

المصدر: سبوتنيك