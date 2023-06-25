بوتين: عمليتنا العسكرية في أوكرانيا تتصدّر أولوياتنا وستحقق كافة أهدافها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتصدر أولويات عمله على مدار اليوم، وأعرب عن ثقته التامة في أن روسيا ستحقق جميع أهداف عمليتها العسكرية.

وقال بوتين في تصريح صحفي اليوم، في معرض جوابه عن سؤال حول الوقت الذي يكرسه لمتابعة سير العملية العسكرية، إنها "تتصدر جدول أعماله منذ بداية يوم عمله وحتى نهايته".

وأوضح الرئيس الروسي أن زيادة وتيرة وحجم إنتاج الأسلحة لتلبية متطلبات العملية العسكرية، يجب ألا تؤثر على الالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين.

وقال: "نبحث دائما الدعم المالي، حتى يتم إنتاج الأسلحة والذخائر بالسرعة المناسبة والحجم المناسب والجودة المناسبة، وفي نفس الوقت، حتى نفي بكل التزاماتنا الاجتماعية تجاه الوطن والشعب وحل المشاكل الاجتماعية"، بما يشمل القطاع الصحي وقطاعات البناء والطرق والتعليم.

وأضاف بوتين أنه "يجب أن يسير كل شيء بانسجام، وجهودنا لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد يجب ألا تضر بما هو الأهم والأساس، وهو الاقتصاد".

المصدر: نوفوستي