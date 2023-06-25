عودة حركة الطرق إلى طبيعتها في 3 مقاطعات روسية بعد تسوية تمرّد "فاغنر"

أعلنت السلطات الروسية عودة حركة المرور على الطرقات إلى طبيعتها في مقاطعات ليبيتسك، وكالوغا وفورونيج، بعد تسوية تمرّد "فاغنر" وسحب آلياتها من الطرق الفدرالية.

وأعلنت حكومة مقاطعة ليبيتسك أنه "تم استئناف رحلات الحافلات في جميع الاتجاهات في المقاطعة وفي موعدها المحدد، فيما بعض الرحلات ألغيت من قبل شركات النقل، ويجرى نشر الجدول الزمني الحالي لحركة الحافلات على الإنترنت".

وقال حاكم مقاطعة كالوغا فلاديسلاف شابشا: "قررنا رفع القيود عن حركة المركبات الخاصة، على أن ترفع القيود عن حركة الشاحنات والحافلات خلال اليوم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية".

وفي فورونيج، أكدت السلطات أن محطات الحافلات في المقاطعة تعمل بشكل طبيعي ووفق جدولها المحدد.

المصدر: وكالات