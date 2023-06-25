الخارجية الأمريكية: بلينكن بحث الأحداث في روسيا مع كوليبا

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا الوضع في روسيا على خلفية محاولة مؤسس مجموعة "فاغنر" تنظيم تمرد مسلح في البلاد.

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وجاء في بيان صدر عن الخارجية الأمريكية: "أجرى وزير الخارجية بلينكن اليوم مكالمة مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا لبحث الوضع في روسيا. وأكد وزير الخارجية بلينكن أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا لن يتغير".

ووعد بلينكن أيضا بأن بلاده ستبقى على تنسيق مكثف مع أوكرانيا بغض النظر عن الأوضاع في روسيا.

وذكر البيان أن بلينكن بحث الوضع في روسيا أيضا مع نظيره التركي هاكان فيدان ونظرائه من بلدان مجموعة السبع، والاتحاد الأوروبي.

وليلة السبت استولى مقاتلو "فاغنر" على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا، بعد ادعاء بريغوجين قصف القوات الروسية معسكرات "فاغنر"، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفدرالي الروسيان.

وفي وقت لاحق، أجرى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو محادثات مع بريغوجين، خلصت إلى موافقة "فاغنر" على إنهاء التمرد ووقف التصعيد.

وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف كفّ البحث عن بريغوجين، وإتاحة مغادرته إلى بيلاروس الشقيقة بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي