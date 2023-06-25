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مادورو يعلن دعمه التام لروسيا وقيادتها

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مادورو يعلن دعمه التام لروسيا وقيادتها
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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دعمه التام لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، اللذين هزما التمرد المسلح، وأحبطا محاولات إثارة الحرب الأهلية.

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وقال الرئيس مادورو في الذكرى 202 لمعركة كارابوبو والنصر على الجيش الإسباني: "أود أن أنقل من ساحة معركة كارابوبو، مهد الحرية في أمريكا الجنوبية تضامننا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودعمنا له، الذي أحبط الخيانة ومنع اندلاع حرب أهلية".

وأضاف: "من فنزويلا نعرب عن دعمنا الكامل للرئيس فلاديمير بوتين شقيق فنزويلا".

وليلة السبت استولى مقاتلو "فاغنر" على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا، بعد ادعاء بريغوجين قصف القوات الروسية معسكرات "فاغنر"، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفدرالي الروسيان.

وفي وقت لاحق، أجرى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو محادثات مع بريغوجين،  خلصت إلى موافقة "فاغنر" على إنهاء التمرد ووقف التصعيد.

وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف كفّ البحث عن بريغوجين، وإتاحة مغادرته إلى بيلاروس الشقيقة بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

المصدر: تاس

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