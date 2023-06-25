خبيرة اقتصادية لـRT: روسيا تفوقت على ألمانيا رغم العقوبات

أكدت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس في حديث خاص لـRT، أن روسيا نجحت في مواجهة التضخم بالسيطرة على قطاعي الطاقة والغذاء، وحققت رقما اقتصاديا أعلى من ألمانيا رغم عقوبات الغرب.

وقالت رمسيس: "أزمات لا تنتهي كان من المفترض أن تؤثر على الاقتصاد الروسي، فالحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مستمرة، ومن المعروف أن الحروب تنهك اقتصادات الدول، بالإضافة إلى سلسلة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على روسيا".

وتابعت: "استطاعت روسيا على الرغم من كل تلك الأزمات أن تسجل رقما اقتصاديا أعلى من ألمانيا والتي تعتبر أقوى اقتصاد في مجموعة اليورو".

وأضافت "تمكنت روسيا من التحكم في التضخم من خلال السيطرة على أهم بندين، وهما الطاقة والغذاء، حيث استطاعت بسبب الوفرة والاتجاه نحو الاكتفاء الذاتي أن تخفض أسعار المواد الغذائية خلال مايو الماضي للمرة الثالثة، وهذا يعود إلى عدة أسباب، أهمها إعادة توجيه الطرق اللوجستية وتوسيع مجال التعامل بالعملات الوطنية مع الدول الصديقة، والاهتمام بالأسواق العربية والخليجية، وفتح أسواق جديدة بمزايا تسويقية فريدة".

وأشارت رمسيس إلى أن روسيا هي البلد الوحيدة في اوروبا التي استطاعت خفض أسعار الفائدة واتباع سياسة اقتصادية ناجحة وتقديم مزايا استثمارية قوية، وذلك جعلها قادرة على خفض معدلات التضخم بعكس معظم الدول الاوروبية والتي تقتفي اثر الفيدرالي (الأمريكي) فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

وأوضحت رمسيس أنه في بعض الأحيان اتجه الفيدرالي (الأمريكي) لتثبيت سعر الفائدة، ولكن اتجهت بعض الدول لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم والذي وصل في العديد من الدول إلى معدلات هي الأعلى منذ 30عام.

وختمت رمسيس قائلة: "والسؤال الآن، على الرغم من كل تلك المعوقات الاقتصادية والعقوبات المفروضة على روسيا إلا أنها استطاعت أن تجتاز كل تلك التحديات،

فما بالك لو لم يكون هناك كل تلك المعوقات؟ كيف سيكون وضع الاقتصاد الروسي؟".

المصدر: RT