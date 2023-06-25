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الدفاع الروسية تعلن القضاء على 50 جنديا أوكرانيّا

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الدفاع الروسية تعلن القضاء على 50 جنديا أوكرانيّا
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أعلن متحدث قوات "فوستوك" الروسية أوليغ تشيخوف، صد قواته هجمات للجيش الأوكراني على محوري جنوب دونيتسك، وزابوروجيه والقضاء على خمسين جنديا أوكرانيا.

وقال تشيخوف: "على محور جنوب دونيتسك، صدت وحدات متقدمة من تجمع قوات "فوستوك" هجمات للعدو بالقرب من ماكاروفكا وتم تدمير دبابة ومدرعات وقوة بشرية للعدو مما أدى لتراجعه".

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وعلى محور زابوروجيه صدت قوات "فوستوك" هجوما للعدو على منطقة روفنوبل وتم تدمير دبابات وعربات وقوة بشرية للعدو مما أدى لتراجعه.

وأشار إلى أن مدفعية التجمع دمرت في محور جنوب دونتسك عربات مدرعة وشاحنة بيك آب وقوة بشرية معادية في منطقة نوفودونيتسك، كما دمر سلاح الجو عربات مدرعة وتجمعات لقوات كييف في منطقة نسكوتشني.

كما لفت تشيخوف إلى أن مدفعية قواته دمرت على محور زابوروجيه شاحنة تقل مجموعة نازية تابعة لقوات كييف في منطقة نوفودانيلوفكا وطاقم هاون في منطقة مالايا توكماتشكا، ومدفع هاوتزر "مستا-بي في منطقة بيلوجوري، ومدفع هاوتزر "أم 777" أمريكي الصنع في منطقة نوفوسيلوفكا.

المصدر: نوفوستي

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