أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة قصف أوكراني بصواريخ بريطانية على معسكر "دنيبرياني" للأطفال في المقاطعة.

وأشار سالدو إلى أن الأرقام والعلامات الموجودة على حطام الصاروخ الذي استهدف معسكر الأطفال الترفيهي في منطقة أراباتسكايا ستريلكا بالمقاطعة، تؤكد أنه صاروخ "ستورم شادو" البريطاني.

وأكد القائم بأعمال رئيس منطقة خيرسون، أن القذائف البريطانية أصابت معسكر الأطفال.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن القوات الأوكرانية أطلقت ثلاثة صواريخ "ستورم شادو" على معسكر ترفيهي في منطقة خيرسون. ووفقا لفلاديمير سالدو، فقد أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخا فيما أصاب اثنان آخران هدفا مدنيا.

المصدر: riafan.ru