مقتل شخصين بقصف أوكراني على بيلغورود

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن شخصين قتلا وأصيب آخران جراء قصف أوكراني لمنطقة شيبيكينسكي بالمقاطعة.

وكتب غلادكوف على منصة "تلغرام" اليوم السبت: "نتيجة للقصف الأوكراني في نوفايا تافولجانكا، توفيت سيدة مسنة، على الفور متأثرة بجراحها. وأصيبت سيدة أخرى بشظايا في الكتف، وتم نقلها للمستشفى. ونتيجة لقصف منطقة بيزلودوفكا، توفيت سيدة متأثرة بجراحها جراء إصابتها بالعديد من الشظايا. كما أصيب رجل آخر بشظايا في الصدر والأطراف العلوية والسفلية، وتم نقله للمستشفى".

وأضاف غلادكوف: "نتيجة لقصف منطقة نوفايا تافولجانكا، تحطم الزجاج وانهارت الواجهات في منزلين. ونتيجة لقصف أطراف قرية تيشانكا، بمنطقة فولوكونوفسكي، لم تقع إصابات، لكن الزجاج تحطم في ثلاثة منازل خاصة، كما لحقت أضرار بخط أنابيب الغاز وخط توصيل الكهرباء، وهرعت فرق الطوارئ للمكان لإزالة آثار القصف".

المصدر: تاس