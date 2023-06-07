اليوم التالي.. تداعيات تدمير محطة كاخوفسكايا

استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في الثانية من صباح يوم أمس الثلاثاء محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية محدثة أضرارا جسيمة بالهياكل السطحية والصمامات.

أدى ذلك إلى إلحاق أضرار كبيرة في البنى التحتية بمدينة نوفايا كاخوفكا، وإلى انقطاع الكهرباء، وإلى ارتفاع منسوب مياه النهر إلى 10 أمتار، وإغراق عدد من القرى، فيما تسبب ارتفاع منسوب المياه إلى فيضانات وغرق مناطق من المدينة، ما تسبب في عدد من الكوارث البيئية والاقتصادية والبشرية التي سيتعين التعامل معها خلال الفترة المقبلة.

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من بين التداعيات التي تظهر مع كل لحظة تمر:

المصدر: RT