اليوم التالي.. تداعيات تدمير محطة كاخوفسكايا
Sputnik Taisia Vorontsova
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استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في الثانية من صباح يوم أمس الثلاثاء محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية محدثة أضرارا جسيمة بالهياكل السطحية والصمامات.
أدى ذلك إلى إلحاق أضرار كبيرة في البنى التحتية بمدينة نوفايا كاخوفكا، وإلى انقطاع الكهرباء، وإلى ارتفاع منسوب مياه النهر إلى 10 أمتار، وإغراق عدد من القرى، فيما تسبب ارتفاع منسوب المياه إلى فيضانات وغرق مناطق من المدينة، ما تسبب في عدد من الكوارث البيئية والاقتصادية والبشرية التي سيتعين التعامل معها خلال الفترة المقبلة.
من بين التداعيات التي تظهر مع كل لحظة تمر:
- على الرغم من تدمير المحطة في اليوم السابق، إلا أن القوات الأوكرانية لم تتوقف عن قصف قرى خيرسون، بما في ذلك القرى المنكوبة بسبب الفيضانات. حيث قامت القوات المسلحة الأوكرانية بإطلاق حوالي 60 قذيفة على تلك المنطقة.
- انخفاض منسوب خزان مياه كاخوفكا: توقع رئيس حركة "نحن مع روسيا" في زابوروجيه فلاديمير روغوف انخفاض منسوب خزان مياه كاخوفكا، واختفاءه في غضون يومين أو ثلاثة، وهو ما يهدد بظهور مجرى جديد لنهر الدنيبر، سيكون بعيدا عن مدينة إنرغودار، ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية، التي تعتمد على النهر في تبريد المفاعلات النووية.
- مستشار المدير العام لشركة "روس إنيرغاتوم" المسؤولة عن تشغيل محطة الطاقة النووية في زابوروجيه رينات كارتشا أكد على أن موظفي المحطة يضمنون بشكل كامل التشغيل الآمن لها، وأشار إلى ان روسيا سوف تقوم بالممكن والمستحيل لضمان أمن تشغيل المحطة.
- تم إجلاء حوالي 100 شخص كانوا عالقين في منطقة بيوت صيفية بالقرب من مدينة نوفايا كاخوفكا بسبب الفيضان الناجم عن تدمير المحطة.
- تم جرف إحدى المقابر، وهو ما يهدد بالعدوى، وصرح رئيس منطقة نوفايا كاخوفكا فلاديمير ليونتيف بأن نتائج تحليل البكتيريا لن تظهر قبل 24 ساعة، ويتم تحليل مياه جميع الآبار الإرتوازية. حتى الآن لا يزال التحليل الكيميائي للمياه في المدينة متوافقا مع المعايير المسموحة.
- شملت الفيضانات أيضا مقبرة للماشية وحفرة حرارية يتم فيها تطهير الحيوانات النافقة، وهو ما يهدد بانتشار الأوبئة في المنطقة.
- أعلنت نوفايا كاخوفكا عن نفوق آلاف الحيوانات في حديقة الحيوان الرئيسية في المدينة، بعد أن غمرت المياه الحديقة.
- حذرت وزارة الصحة الأوكرانية من صيد واستهلاك الأسماك في منطقة دنيبروبتروفسك، نظرا لبدء أوبئة الأسماك، وهو ما يهدد السكان بالتسمم.
المصدر: RT