توقعات باختفاء خزان كاخوفكا للمياه في غضون أيام قليلة

توقع رئيس حركة "نحن مع روسيا" بزابوروجيه فلاديمير روغوف أن يختفي خزان مياه كاخوفكا في غضون يومين أو 3 أيام مع انخفاض منسوب المياه بعد تدمير أوكرانيا لمحطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

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وقال روغوف في تصريحات لوكالة "تاس" اليوم الأربعاء: "وفقا لخبراء في الهيدروغرافيا، فإنه من المتوقع أن يبلغ منسوب المياه المتسربة من خزان كاخوفكا حده الأقصى اليوم في مناطق ما أسفل محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية في مقاطعة خيرسون، ويفترض أن يبدأ الانخفاض اعتبارا من 10 يونيو".

وتابع: "بحلول 20 يونيو، بعد وصول المياه إلى البحر الأسود، سيظهر مجرى جديد لنهر دنيبر، ولكن بدون أن يكون هناك خزان كاخوفكا. سيختفي الخزان ببساطة، وسيستغرق ذلك يومين أو ثلاثة أيام".

وأوضح روغوف أن المجرى الجديدة لنهر دنيبر سيمر على مسافة بعيدة من مدينة إنرغودار ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وفي مدينة نوفيايا كاخوفكا القريبة من المحطة المدمر، أعيد الإمداد بالكهرباء جزئيا، وسيبدأ في الأيام المقبلة تعقيم المناطق التي غمرتها المياه، حسبما أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو.

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وقال سالدو خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني اليوم الأربعاء، إنه يجري حاليا تنظيم إمدادات مياه الشرب لنوفيايا كاخوفكا ومحيطها، من مناطق أخرى في مقاطعة خيرسون ومن شمال شبه جزيرة القرم، وذلك بانتظار نتائج التحليل المختبري لعينات المياه المأخوذة في مرافق المدينة.

وأوضح سالدو أن الفيضانات أسفرت عن نفوق العديد من الحيوانات الداجنة والبرية على حد سواء، ما يتطاب إجراء تحليل للمياه وعمليات تعقيم في المنطقة تفاديا لانتشار الأمراض المعدية.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت سلطات نوفايا كاخوفكا عن انخفاض منسوب المياه تدريجيا وانحسار المياه بشكل ملحوظ من شوارع المدينة، مشيرة إلى استمرار عمليات الإنقاذ في مناطق ريفية قرب المدينة.

المصدر: وكالات