سلطات نوفايا كاخوفكا: إجلاء 500 شخص وفقدان 7 جراء الفيضان وانحسار المياه تدريجيا من الشوارع

أعلنت سلطات مدينة نوفايا كاخوفكا إجلاء 500 شخص من مناطق الفيضان الذي نجم عن تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية على يد الجيش الأوكراني الثلاثاء، وسط انخفاض تدريجي لمنسوب المياه.

وقال رئيس إدارة مدينة نوفايا كاخوفكا فلاديمير ليونتيف في كلمة مصورة نشرها صباح اليوم الأربعاء إنه تم إجلاء 500 شخص من مناطق الفيضانات إلى مناطق آمنة جراء عمليات إنقاذ مستمرة حتى اللحظة، بينما يبقى 7 أشخاص في عداد المفقودين.

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وذكر ليونتييف أن قرية كورسونا الواقعة قرب نوفايا كاخوفكا غمرتها المياه بشكل كامل.

مع ذلك، أكد المسؤول أن منسوب المياه في منطقة المدينة انخفض بمقدار 35 سنتمترا بحلول الساعة السادسة هذا الصباح.

وفجر الثلاثاء قصفت القوات الأوكرانية محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية بصواريخ، ما أدى إلى تدمير الجزء العلوي منها، بما في ذلك صمانات التصريف، وبدأت المياه تتدفق بشكل غير منظم متسببة في حدوث فيضانات كاريثية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن نظام كييف استهدف محطة كاخوفسكايا بشكل متعمد للتغطية على عجزه عن شن هجومه المضاد، وعليه تحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.

المصدر: RT