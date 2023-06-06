المياه تغمر مدينة نوفايا كاخوفكا بعد انهيار سد كاخوفسكايا

لا تزال المياه تتدفق وتغمر مدينة نوفايا كاخوفكا على خلفية تدمير جزء من محطة كاخوفسكايا الكهرومائية جراء القصف الأوكراني.

وأعلن عمدة نوفا كاخوفكا، فلاديمير ليونتييف، فيضان المدينة بعد تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية.

وغمرت المياه 600 منزل في منطقة نوفوكاهوفسكي، حسب وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن مصدر في خدمات الطوارئ. يذكر أن منسوب ارتفاع المياه ارتفع إلى 10-11 مترا وقد يصل إلى 12.5 مترًا.

وسبق أن فرض حالة الطوارئ في منطقة مدينة نوفايا كاخوفكا على خلفية تدمير جزء من محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

المصدر: وكالات