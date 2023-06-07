السلطات: نحو 100 شخص عالقون في منطقة الفيضان قرب نوفايا كاخوفكا

أعلن فلاديمير ليونتيف رئيس إدارة مدينة نوفايا كاخوفكا، أن حوالي 100 شخص لا يزالون عالقين في منطقة بيوت صيفية قرب المدينة بسبب الفيضان الناجم عن تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

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وقال ليونتيف في تصريحات للقناة "الأولى" التفزيونية الروسية اليوم الأربعاء: "العمل جار لإنقاذ الأشخاص الذين يحتاجون حاليا إلى الإجلاء، وهناك ما يصل إلى 100 شخص عالقون في منطقة البيوت الصيفية في كورسونا" قرب نوفايا كاخوفكا.

وفي وقت سابق اليوم ذكر ليونتيف أن قرية كورسونا غمرتها المياه بشكل كامل.

وأشار إلى أنه تم منذ أمس إجلاء نحو 500 شخص من المناطق المنكوبة، فيما لا يزال هناك 7 أشخاص في عداد المفقودين.

وأدى قصفت القوات الأوكرانية لمحطة كاخوفسكايا إلى تدمير الجزء العلوي منها، بما في ذلك صمامات التصريف، فجر الثلاثاء وبدأت المياه تتدفق بشكل غير منظم متسببة في حدوث فيضانات كارثية.

المصدر: وكالات