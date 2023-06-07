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الصحة الأوكرانية تحذر من صيد واستهلاك الأسماك في منطقة دنيبروبتروفسك

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الصحة الأوكرانية تحذر من صيد واستهلاك الأسماك في منطقة دنيبروبتروفسك
Sputnik Taisia Vorontsova
مدينة نوفايا كاخوفكا بعد الفيضانات الناجمة عن تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية
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حذرت وزارة الصحة الأوكرانية من صيد واستهلاك الأسماك في منطقة دنيبروبتروفسك، نظرا لبدء أوبئة الأسماك بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

جاء ذلك وفق ما نقله موقع Strana.ua الأوكراني عن الوزارة، التي حذرت بأنه "يمنع منعا باتا صيد واستهلاك مثل هذه الأسماك بسبب خطر الإصابة بالتسمم الغذائي"، مشيرة إلى أن التسمم الوشيقي من الأمراض الخطيرة التي يصاحبها تلف في الجهاز العصبي، لا سيما النخاع المستطيل والحبل الشوكي.

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وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قد شنت صباح أمس الثلاثاء سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، ما أدى إلى تدمير الهياكل السطحية من المحطة، ولم يتضرر جسم السد نفسه. إلا أن ذلك أدى إلى تصريف عشوائي للمياه، ما رفع منسوب المياه في المنطقة، وأدى إلى إغراق أجزاء من المنطقة.

من جانبه، علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على الهجوم الإرهابي بأنه يهدف إلى حرمان شبه جزيرة القرم من المياه.

أما وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو فقد قال إن نظام كييف فجّر محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية من أجل نقل القوات إلى منطقة عملياته الهجومية من اتجاه خيرسون، ما أضعف مواقعه هناك. وبحسب الوزير، فقد ارتكبت كييف عملا إرهابيا بتفجيرها المحطة، ما أدى إلى إغراق مناطق واسعة.

المصدر: نوفوستي

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