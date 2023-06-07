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نفوق آلاف الحيوانات في نوفايا كاخوفكا بعد تدمير المحطة

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نفوق آلاف الحيوانات في نوفايا كاخوفكا بعد تدمير المحطة
Sputnik Taisia Vorontsova
استاد "إينيرغيا" بمدينة نوفايا كاخوفكا بعد الفيضانات الناجمة عن تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية
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أعلنت مدينة نوفايا كاخوفكا عن نفوق آلاف الحيوانات في الحديقة الوطنية للمدينة عقب تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية يوم أمس.

جاء ذلك على لسان رئيس منطقة نوفايا كاخوفكا فلاديمير ليونتيف، الذي صرح بأن المياه "غمرت حديقة "نيجني دنيبروفسكي" الوطنية وتسببت في نفوق آلاف الحيوانات التي كانت هناك".

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وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قد شنت صباح أمس الثلاثاء سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، ما أدى إلى تدمير الهياكل السطحية من المحطة، ولم يتضرر جسم السد نفسه. إلا أن ذلك أدى إلى تصريف عشوائي للمياه، ما رفع منسوب المياه في المنطقة، وأدى إلى إغراق أجزاء من المنطقة.

من جانبه، علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على الهجوم الإرهابي بأنه يهدف إلى حرمان شبه جزيرة القرم من المياه.

أما وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو فقد قال إن نظام كييف فجّر محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية من أجل نقل القوات إلى منطقة عملياته الهجومية من اتجاه خيرسون، ما أضعف مواقعه هناك. وبحسب الوزير، فقد ارتكبت كييف عملا إرهابيا بتفجيرها المحطة، ما أدى إلى إغراق مناطق واسعة.

المصدر: نوفوستي

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