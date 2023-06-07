ما بعد كاخوفسكايا.. روسيا تضمن التشغيل الآمن لمحطة زابوروجيه النووية

صرح مستشار المدير العام لشركة "روس إنيرغاتوم" المسؤولة عن محطة الطاقة النووية في زابوروجيه رينات كارتشا بأن موظفي المحطة يضمنون بشكل كامل التشغيل الآمن لها.

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جاء ذلك في تصريحات لكارتشا اليوم الأربعاء لوكالة "نوفوستي"، حيث تابع أن الكفاءة المهنية لموظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية على أعلى المستويات، ومن وجهة النظر المهنية فإن التشغيل الآمن للمحطة "مضمون بالكامل"، وفقا لجميع المعايير.

وقال كارتشا: "إن روسيا تبذل كل الممكن والمستحيل من أجل التشغيل الآمن لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية".

وكانت القوات الأوكرانية قد استهدفت ليلة أمس محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، محدثة أضرارا كبيرة في البنى التحتية بمدينة نوفايا كاخوفكا، فيما تحدث خبراء عن علاقة انخفاض منسوب خزان كاخوفسكايا وتوفر المياه الكافية للتبريد في مفاعلات محطة زابوروجيه النووية.

المصدر: نوفوستي