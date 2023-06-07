أوكرانيا تقصف قرى خيرسون المنكوبة

أفاد ممثلو خدمات الطوارئ بمنطقة خيرسون التي تعرضت يوم أمس لتدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية بإطلاق القوات المسلحة الأوكرانية لحوالي 60 قذيفة بما في ذلك على القرى المنكوبة.

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وقال ممثلو خدمات الطوارئ للصحفيين إن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت نيران المدفعية نحو مدينة نوفايا كاخوفكا (7 قذائف)، وقرية بودستيبني (8 قذائف)، قرية بودلسنوي (7 قذائف)، قرية كازاتشيي لاغيريا (14 قذيفة)، قرية أليوشكي (7 قذائف)، قرية دنيبرياني (6 قذائف)، كايري (9 قذائف). وتابع الممثلون أنه "جار تحديد الخسائر في صفوف المدنيين وتدمير البنى التحتية".

كما واصلت القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الليل، قصف البنى التحتية المدنية في كاخوفكا وفاسيلييفكا وغورنوستيفكا وريسكي وسيرغيفكا، حيث أطلقت ما مجموعه 34 قذيفة.

المصدر: تاس