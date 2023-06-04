قال أوليغ تشيخوف رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "شرق"، إن العسكريين الروس دمروا مركز انتشار للجيش الأوكراني قرب غوليايبول، بضربة من قاذفات اللهب الثقيلة "الشمس الحارقة".

وأضاف الضابط: "تمكنت طواقم أنظمة سولنتسيبيك( الشمس الحارقة)، من تدمير مركز انتشار مؤقت للقوميين الأوكرانيين في منطقة غوليايبول".

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ويشار إلى أن قذائف سولنتسيبيك، تقذف الرذاذ الجوي قبل التفجير، وتخلق بذلك انفجارا حول الهدف، وتغطيه بموجة صدمة قوية وبمجال حراري لا يطاق. ويؤكد الخبراء استحالة الاختباء من هذه المنظومة الثقيلة التي تقتل كل العناصر الحية المعادية بواسطة الرضح الضغطي.

ونوه تشيخوف بأنه تم بواسطة طائرات انتحارية بدون طيار من طراز "لانسيت"، تدمير بطارية مدفعية في منطقة يكاترينوفكا وعربة قتال مصفحة وسيارة بالقرب من قرية سوخي يالي. وفي اتجاه يوجنودونتسك، دمرت وحدات المدفعية الروسية مستودع ذخيرة وقوة بشرية معادية في منطقة شيفتشينكو. وتم استهداف معقل للقوميين في منطقة فريموفكا، ونقاط الانتشار المؤقت للعدو في منطقة فيليكايا نوفوسيلكا وبولتافكا، وكذلك طاقم الهاون في منطقة نوفوميكايلوفكا. وتعرضت مواقع لواء الدفاع الإقليمي الأوكراني في بولتافكا لقصف بقذائف "غراد".

وعلى اتجاه زابوروجيه، قصفت المدفعية الروسية نقطتين للانتشار المؤقت تابعتين للجيش الأوكراني في منطقة غوليايبول، ودمرت مستودعا للذخيرة والمركبات والقوى العاملة.

وبفضل الاستطلاع الجوي، تم كشف وتدمير بنيران المدفعية مستودعين للذخيرة في نوفودانيلوفكا ومالايا توكماتشكا، وكذلك تجمعات للعناصر في مالي شيرباكي وفي منطقة نوفواندريفكا.

المصدر: نوفوستي