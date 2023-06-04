الجيش الروسي يدك بصواريخ "إسكندر" مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية

قال فاديم أستافييف رئيس المركز الصحفي للدائرة العسكرية الجنوبية بالجيش الروسي، إنه تم استهداف بصواريخ "إسكندر" مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية.

وذكر أستافييف، أن الطيران الحربي الروسي قصف كذلك مركز قيادة ومراقبة للانتشار المؤقت تابع للعدو على اتجاه ألكساندرو- كالينوفسكوي.

إقرأ المزيد

وأضاف أستافييف: "تم استهداف أحد مستودعات الذخيرة التابعة للواء رقم 90 في القوات الأوكرانية قرب قرية دروجكوفكا بصواريخ إسكندر التكتيكية. وفي اتجاه ألكساندرو- كالينوفسكوي، هاجم طيران المجموعة "الجنوبية" موقع قيادة ومراقبة تابع للكتيبة الثالثة من اللواء الآلي الرابع والعشرين الأوكراني".

وفي إطار السجال المدفعي مع العدو، دمرت مدفعية المجموعة مدفع هاوتزر Msta-B أوكراني في منطقة المركز السكني أوستروي، وكذلك راجمة ضواريخ معادية من طراز "أورغان" في منطقة أوستروفسكي.

وتابع أستافييف القول: "كما أحبطت مدفعية الفيلق الأول التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية، محاولة لتبديل وحدات الكتيبة الآلية الأولى من اللواء 110 بالقوات الأوكرانية في معقل بمنطقة أفدييفكا".

المصدر: تاس