مقتل امرأة في قصف استهدف قرية ألمازنايا بجمهورية لوغانسك

قتلت سيدة، وأصيب تسعة أشخاص آخرون بينهم صبي يبلغ من العمر 10 سنوات نتيجة لقصف أوكراني استهدف قرية ألمازنايا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وأفادت الإدارة المحلية لمدينة ستاخانوف بجمهورية لوغانسك على قناة تلغرام: أنه "بعد ظهر اليوم الأحد، تعرضت قرية المازنايا لقصف من قبل الجيش الأوكراني. ونجم علن القصف مقتل امرأة، وإصابة 9 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة. بينهم صبي يبلغ من العمر 10 سنوات. وقد أصيب بجروح في الظهر والرأس. وتم نقل الجرحى للمستشفى ".

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وبحسب الإدارة: أحد المباني دمر بالكامل نتيجة إصابة مباشرة، فيما لحقت أضرار بعدد من المنازل الآخرى. كما تضررت خطوط نقل الكهرباء، وأنابيب الغازـ وفور حدوث الهجوم سارعت خدمات الطوارئ للموقع للصيانة".

المصدر: ريا نوفوستي.