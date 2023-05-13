قوات كييف تقصف لوغانسك بصواريخ بريطانية وفرنسية الصنع

قالت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية إن قوات كييف قصفت أراضي الجمهورية بصاروخين من طراز Storm Shadow كروز (بريطاني-فرنسي) وصاروخ مضاد للطائرات ADM-160B MALD أمريكي الصنع أمس الجمعة.

وجاء في بيان المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق للقضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا (JCCC)л э "وفقا لمعلومات محدثة، في 12 مايو 2023، خلال هجوم صاروخي على مدينة لوغانسك، استخدمت التشكيلات المسلحة الأوكرانية صاروخين من طراز Storm Shadow كروز (تصنيع بريطاني - فرنسي) وصاروخ مضاد للطائرات ADM-160B MALD (تصنيع أمريكي)".

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وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارين في لوغانسك، وشوهدت سحب من الدخان فوق المدينة في منطقة أحد المصانع.

المصدر: نوفوستي