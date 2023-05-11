الرئيس الإيراني يؤكد ضرروة تطبيق الشريعة الإسلامية في كامل النشاطات المصرفية

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضرورة تطابق كافة النشاطات المصرفية في البلاد مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وخلال اجتماع "اللجنة الفقهية" التابعة للبنك المركزي، أشاد إبراهيم رئيسي بجهود أعضاء هذه اللجنة، داعيا إلى تكثيف الهمم بهدف إصلاح النشاطات المصرفية داخل البلاد بما يتناغم وأحكام الشريعة.

جدير بالذكر أن رئيس اللجنة الفقهية للبنك المركزي غلام رضا مصباحي مقدم كان قد قدم في وقت سابق، تقريرا حول نشاطات هذه اللجنة على مدى 5 أعوام مضت منذ بدء نشاطات هذه اللجنة.

المصدر: "إرنا"