الدفاع الروسية: إصابة ورشات لتصليح واختبار مسيرات أوكرانية قرب خاركوف
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أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها ضربت ورشات تابعة لإحدى شركات صناعة الطيران الأوكرانية في منطقة مدينة خاركوف، كان يجري فيها تصليح واختبار مسيرات نفاثة أوكرانية من طراز "ستريج".
جاء ذلك في التقرير اليومي الذي صدر عن الدفاع الروسية اليوم الأحد، والذي أشار أيضا إلى استمرار تقدم القوات الروسية على محور دونيتسك، حيث قامت فصائل هجومية مدعومة من القوات المحمولة جوا وسلاح الطيران والمدفعية، بتحرير حيين جديدين في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، وذلك بعد تحرير 3 أحياء في اليوم السابق.
وذكرت الدفاع الروسية أن خسائر الجيش الأوكراني على هذا المحور بلغت 200 جندي خلال آخر 24 ساعة.
يتبع..