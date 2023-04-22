الدفاع الروسية: تحرير أحياء جديدة في مدينة أرتيوموفسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن فصائل هجومية روسية حررت ثلاثة أحياء جديدة في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت) على محور دونيتسك خلال اليوم الماضي.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، الذي أضاف أن القوات المحمولة جوا قدمت دعما للفصائل الهجومية في عملياتها في أرتيوموفسك، بينما قامت الطائرات الحربية بـ 6 طلعات جوية في المنطقة ونفذت قوات المدفعية 62 مهمة نارية هناك.

وذكر التقرير أن عدد القتلى بين العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة على هذا المحور بلغ نحو 255 خلال يوم.

وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

تصفية 60 جنديا للعدو على محور كوبيانسك، ونحو 65 جنديا على محور كراسني ليمان، و20 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، إضافة إلى 25 جنديا آخرين على محور خيرسون

تحييد 5 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية على المحاور المذكورة خلال يوم

إصابة 97 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات في 136 منطقة

تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 67 الأوكراني في منطقة خاركوف، مستودع ذخيرة للواء الهجوم 95 المحمول جوا قرب من قرية سيريبريانكا في دونيتسك، ومستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية قرب بلدة كونستانتينوفكا في دونيتسك أيضا

اعتراض 10 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أوراغان" وإسقاط 5 طائرات بدون طيار أوكرانية

إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 411 طائرة، و228 مروحية، و3787 طائرة بدون طيار، و415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و8787 دبابة مدرعة أخرى، و092 1 راجمة صواريخ، و4638 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و9668 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT