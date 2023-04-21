أكثر من 500 قتيل.. الدفاع الروسية تكشف حصيلة الخسائر الأوكرانية خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 525 قتيلا على خمسة محاور قتال أساسية خلال آخر 24 ساعة.

وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أنه على محور كوبيانسك تم تحييد 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، وتدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية، وقتل أكثر من 60 جنديا للعدو، بينما تم القضاء على نحو 55 جنديا آخر على محور كراسني ليمان المجاور.

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وعلى محور دونيتسك، واصلت الفصائل الهجومية الروسية عملياتها في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك، مدعومة من وحدات القوات المحمولة جوا، التي أحبطت محاولات العدو للهجوم المضاد.

قام الطيران الحربي الروسي بـ 8 طلعات جوية، ونفذت المدفعية التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" 69 مهمة نارية خلال يوم دعما لعملية تحرير أرتيوموفسك، حيث بلغت خسائر العدو هناك ما يصل إلى 310 جنود.

وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه قتلت القوات الروسية نحو 90 جنديا أزكرانيا، إضافة إلى 10 جنود آخرين على محور خيرسون.

وفي ما يلي أبرز النقاط الأخرى الواردة في تقرير الدفاع الروسية:

إصابة 94 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات في 135 مقاطعة.

تدمير مستودعين للذخيرة تابعين لكل من اللواء الميكانيكي 65 ولواء المدفعية 44 الأوكرانيين

تدمير مستودع وقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في دونيتسك

اعتراض ثلاث قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS وإسقاط ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 411 طائرة، و228 مروحية، و3728 طائرة بدون طيار، و415 منظومات صواريخ مضادة للطائرات، و773 8 دبابة ومدرعة أخرى، و091 1 راجمة صواريخ، و4633 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و9650 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT