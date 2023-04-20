الدفاع الروسية: ضرب مقر مجموعة القوات الأوكرانية "باخموت"

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها ضربت المقر المشترك لموجوعة القوات الأوكرانية "باخموت" الواقع ببلدة كونستانتينوفكا، بينما تواصل الفصائل الهجومية الروسية عملياتها في غرب أرتيوموفسك.

جاء ذلك في التقرير اليومي الذي أصدرته الدفاع الروسية اليوم الخميس، مشيرة إلى أن وحدات من القوات الروسية المحمولة جوا والمدفعية تساند عمليات الفصائل الهجومية وتحبط محاولات القوات الأوكرانية لشن هجمات مضادة ونقل الاحتياطيات في منطقة أرتيوموفسك (بتخموت).

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وأوضح التقرير أنه خلال اليوم الماضي نفذ الطيران الحربي الروسي 10 طلعات جوية بينما نفذت مدفعية مجموعة القوات "الجنوب" 64 مهمة نارية.

وشملت خسائر العدو على هذا المحور (دونيتسك) 470 جنديا ومرتزقا، بالإضافة إلى ثلاث دبابات وراجمة صواريخ "غراد" ومدفع هاوتزر "مستا-بي" وعدد من المعدات العسكرية الأخرى.

وفي ما يلي أبرز النقاط الأخرى التي تضمنها تقرير الدفاع الروسية:

تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي الأوكراني 72 في جمهورية دونيتسك

تحييد ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية على محور كوبيانسك، حيث بلغ إجمالي خسائر العدو 50 جنديا في يوم

القضاء على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابتين ومدفعية "غفوزديكا" ذاتية الدفع ومدافع هاوتزر D-30 على محور كراسني ليمان

تحييد مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيين على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ليبلغ إجمالي خسائر العدو هناك نحو 30 عسكريا خلال يوم

تصفية أكثر من 15 جنديا أوكرانيا ووتدمير مدفع M777 أمريكي الصنع ومدفعي هاوتزر من طراز "مستا-بي" على محور خيرسون

إصابة 86 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات في 127 منطقة

إسقاط ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 411 طائرة، و228 مروحية، و3779 طائرة بدون طيار، و415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و8757 دبابة ومدرعة أخرى، و090 1 راجمة صواريخ، و4626 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و9631 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT