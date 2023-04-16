مصرع وزير الشؤون الدينية الباكستاني في حادث سير في إسلام آباد
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أفادت صحيفة "Dawn" الباكستانية بمصرع وزير الشؤون الدينية والوفاق الديني الباكستاني مفتي عبد الشكور في حادث سير في عاصمة البلاد إسلام آباد.
ونقلت الصحيفة عن الشرطة المحلية أن "وزير الشؤون الدينية مفتي عبد القادر لقي مصرعه في حادث سير وقع أمس السبت في إسلام آباد".
وتابعت أن الشكور وحده كان داخل السيارة ولقي مصرعه في مكان الحادث بسبب إصابة في الرأس.
واحتجزت الشرطة 5 أشخاص كانوا على متن سيارة اصطدمت بسيارة الوزير.
وقد عبر الرئيس الباكستاني عارف علوى ورئيس وزرائه شهباز شريف عن تعازيهما لأسرة الوزير.
المصدر: نوفوستي