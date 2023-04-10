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باكستان.. مقتل شرطيين وإرهابي إثر إطلاق نار على الشرطة

أخبار العالم

باكستان.. مقتل شرطيين وإرهابي إثر إطلاق نار على الشرطة
AFP
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أفادت الشرطة الباكستانية، اليوم الاثنين، بمقتل شرطيين اثنين وإرهابي إثر إطلاق نار نفذه مجهولون في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان ليلة الأحد.

وذكرت الشرطة في بيان أن الحادث وقع في العاصمة الإقليمية كويتا، حيث هاجم الإرهابيون "فرقة النسر"، وهي فرقة شرطة تقوم بدوريات على دراجات نارية في جميع أنحاء المدينة، مبينة أن الفرقة كانت تقوم بدوريات روتينية عندما تعرضت للهجوم.

وأفاد البيان بأن شركاء المهاجم هربوا من مكان الحادث فيما تجري عملية البحث عنهم، كما أصيب شرطيان أيضا في الهجوم وتم نقلهما إلى مستشفى قريب.

يذكر أنه في مطلع الشهر الجاري، أعلن الجيش الباكستاني، "مقتل 4 من حرس الحدود الباكستاني بهجوم إرهابي لمجموعة مسلحة من إيران على الحدود بين البلدين".

المصدر: "سبوتنيك"

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