آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /13.04.2023/

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.

سياسي أوكراني: كييف مهددة بكارثة وشيكة بسبب زيلينسكي

مؤسس "فاغنر": وثائق البنتاغون تم تسريبها عمدا إلى الشبكات الاجتماعية

معلومات "مقلقة للغاية" من المختبرات البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا

بالصور.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقل المشتبه به في تسريب وثائق البنتاغون

"دير شبيغل": ألمانيا تسمح لبولندا بنقل مقاتلات "ميغ – 29" إلى أوكرانيا

"نيويورك تايمز": طيار في الحرس الوطني الجوي الأمريكي مسؤول عن إفشاء أسرار البنتاغون

وزيرة التجارة الأمريكية: نخشى من تعرض أموالنا للفساد في أوكرانيا

بكين: لا توجد سبل أخرى لحل الأزمة في أوكرانيا سوى محادثات السلام

مقاتلة روسية "ميغ-31" ترافق طائرة دورية تابعة لسلاح الجو النرويجي فوق بحر بارنتس

يتبع..