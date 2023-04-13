وثائق البنتاغون تكشف خسائر كييف من المقاتلات والحوامات والصواريخ الموجهة GMLRS

زعمت وثائق البنتاغون السرية المسرّبة أن قوات كييف قد تكون خسرت، منذ بداية العملية الروسية الخاصة، حوالي 40% من طائراتها القاذفة المقاتلة، فضلا عن حوالي ربع أسطول حواماتها القتالية.

وذكرت معلومات الوثائق التي لم يتسن التحقق من صحتها، أن عمليات المسح المنشورة مع التسجيلات المزعومة لإحاطات البنتاغون السرية، تضمنت مع حلول بداية مارس 2023، تدمير حوالي 41% من المقاتلات وقاذفات القنابل من الأوكرانية (60 من المقاتلات الموجودة و 145 من بين التي تسلمتها كييف).

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وأشارت التقديرات بأن سلاح الجو الأوكراني خسر أيضا 23% من أسطول طائرات الهليكوبتر القتالية (32 من أصل 139 متوفرة حاليا).

بالإضافة إلى ذلك، استهلكت قوات كييف خلال نصف سنة 9584 قذيفة من الصواريخ الموجهة من طراز GMLRS عيار 227 ميليمترا.

يشار إلى أن مصداقية وثائق البنتاغون السرية، التي تتناقلها وسائل الإعلام الغربية في الوقت الحالي، تثير الشكوك. وبحسب عدد من الخبراء، قد تكون هذه التسريبات بمثابة ستار معلومات عشية الهجوم المضاد الذي تنوي قوات كييف تنفيذه.

المصدر: RT