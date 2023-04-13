بالصور.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقل المشتبه به في تسريب وثائق البنتاغون

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، اعتقال المشتبه به في تسريب وثائق سرية، الطيار في الحرس الوطني الجوي، جاك تيكسيرا، وأكدت وسائل الإعلام، أن تيكسيرا أصبح رسميا مشتبه به.

وداهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل الطيار في الحرس الوطني الجوي، جاك تيكسيرا المشتبه به الأول في تسريب وثائق أمريكية متعلقة بالأزمة الأوكرانية وغيرها من القضايا.

ووفقا لبيان المكتب: "مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقل مشتبه به ويواصل تنفيذ إجراءات إنفاذ القانون المصرح بها في مبنى سكني في شمال دايتون بولاية ماساتشوستس".

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ويبحث المحققون الفيدراليون عن الشخص الذي شارك معلومات استخباراتية أمريكية سرية تكشف أسرار الحكومة حول الأزمة في أوكرانيا، وبدأت المستندات في الظهور منذ أشهر في مجموعة برنامج "ديسكورد" عبر الإنترنت قبل أن تشق طريقها إلى جمهور أوسع في وسائل التواصل الإجتماعي.

وأقر مسؤول أمريكي بأن السلطات الفيدرالية بدأت البحث عن منزل والدة الطيار تيكسيرا. وقال المسؤول إنه لم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن.

ووفقا للصحيفة، "أشرف الطيار في الحرس الوطني، واسمه جاك تيكسيرا، على مجموعة خاصة على الإنترنت تُدعى Thug Shaker Central، حيث اجتمع ما بين 20 إلى 30 شخصا، معظمهم من الشباب والمراهقين، حول حب مشترك للبنادق والميمات العنصرية على الإنترنت وألعاب الفيديو".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن ممثل البنتاغون أن وزارة الدفاع الأمريكية تحقق في تسريب وثائق سرية للبنتاغون تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة و"الناتو" لدعم قوات كييف.

ووفقا للصحيفة، نقلا عن ممثل البنتاغون "الحديث يدور حول وثائق مؤرخة أوائل مارس". ويُزعم أن قنوات "تيليغرام" الروسية الموالية للحكومة تنشرها، ولم يتم الإشارة إلى منشورات محددة في الشبكات الاجتماعية.

وأشارت إلى أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية عملوا بنشاط على إزالة هذه الوثائق من الشبكات الاجتماعية، ولم ينجحوا في ذلك.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، في بيان: "نحن على علم بما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم وزارتنا بدراسة الأمر".

ونوهت الصحيفة بأن إحدى هذه الوثائق المنشورة، والتي تحمل ختم "سري للغاية"، تصف "حالة النزاع في أوكرانيا في 1 مارس".

وأضافت الصحيفة أنه تم نشر وثيقة أخرى، تحتوي على معلومات مختصرة حول 12 لواء أوكراني قيد التشكيل، يبدو أن تسعة منها تم تدريبها وتزويدها بالعتاد من قبل الولايات المتحدة وحلفاء "الناتو" الآخرين.

وزعمت أن المواد السرية تقول إنه من المتوقع أن تكون 6 من هذه الألوية جاهزة بحلول 31 مارس، والباقي بحلول 30 أبريل. كما تشير الوثيقة إلى الحاجة إلى أكثر من 250 دبابة و350 مدرعة لهذه التشكيلات.

المصدر: نيويورك تايمز + RT