سمحت الحكومة الألمانية لبولندا بإعادة تصدير طائرات "ميغ -29" السوفيتية المقاتلة إلى أوكرانيا، التي كانت جزءا من سلاح الجو في جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة (ألمانيا الشرقية).

وقالت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية: "تريد وارسو دعم أوكرانيا بمقاتلات من المخزون القديم لجمهورية ألمانيا الشرقية، وقد أعطت برلين الإذن اللازم لذلك".

وذكرت صحيفة Süddeutsche Zeitung، أنهم كانوا خمس مقاتلات من طراز "ميغ – 29" تم بيعها إلى بولندا في عام 2002 بعد إعادة توحيد ألمانيا.

كما أعلن رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي خلال خطاب اليوم في المجلس الأطلسي بواشنطن، حقيقة أن بولندا ستنقل دفعة جديدة من مقاتلات "ميغ – 29" إلى سلطات كييف.

وفي أوائل أبريل، أعلن الرئيس البولندي أندجي دودا، عن خطط لتزويد أوكرانيا بـ 14 مقاتلة من طراز "ميغ – 29"، مع الاحتفاظ بنسخ مطورة وفقا لمعايير "الناتو".

وفي أوائل أبريل، قام ماكرون بزيارة رسمية إلى بكين، ونتيجة لهذه الرحلة، قال إنه لا ينبغي لأوروبا أن تتبع تفكير حلف "الناتو"، في الانجرار إلى صراعات الشعوب الأخرى، بما في ذلك في سياق الخلافات بين الولايات المتحدة والصين حول وضع تايوان.

كما أعرب الرئيس الفرنسي عن قناعته في ذلك الوقت بأن على أوروبا أولا أن تدافع عن مصالحها الخاصة، وليس "التكيف مع جدول الأعمال في أجزاء أخرى من العالم".

وفي وقت سابق، كشفت السلطات البولندية أنها طلبت رسميا من الحكومة الألمانية الموافقة على توريد طائرات مقاتلة من طراز "ميغ – 29" إلى أوكرانيا.

وأعلنت وارسو بالفعل في مارس عن تسليم مقاتلات "ميغ – 29" سوفيتية الصنع إلى كييف، ومع ذلك، حتى الآن كما كتبت الصحيفة، لم يتم تسليم أي طائرة إلى أوكرانيا.

المصدر: تاس