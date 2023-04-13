سياسي أوكراني: كييف مهددة بكارثة وشيكة بسبب زيلينسكي

قال مستشار ليونيد كوتشما السابق أوليغ سوسكين إن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي أصبح في وضع كارثي بسبب مشكلتين خطيرتين.

وأشار سوسكين عبر قناته على موقع يوتيوب: "الأمر الاول هو الطريق المسدود الذي وصلنا إليه في الجبهة. والأمر الآخر هو ما يتعلق بالأسلحة والذخيرة".

ولفت سوسكين إلى الحالة الحرجة التي وصلت إليها القوات المسلحة الأوكرانية، معربا عن شكوكه في إمكانية تنفيذ الهجوم المضاد الذي يعد به نظام كييف. وأشار إلى أن أوكرانيا تعاني من نقص حاد في الأسلحة والذخيرة. وقال "نحن الآن أمام طريق مسدود. لن يتبق الكثير من الوقت لتقع الكارثة".

وخلص إلى أن الحصول على المزيد من الدعم العسكري من الناتو في محل شك بسبب الخلافات المتزايدة بين الحلفاء.

المصدر: ريا نوفوستي.