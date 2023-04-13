قوات كييف تقصف بلدتي روبيجنوي وترويتسكوي في لوغانسك بـ 14 صاروخا من طراز "هيمارس"

أعلن المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا جرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية أطلقت 14 صاروخا من طراز "هيمارس" على بلدتي روبيجنوي وترويتسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.

ووفقا لقناة بعثة جمهورية لوغانسك في "تيليغرام": "قصفت القوات الأوكرانية الساعة 19:20 بلدة ترويتسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية باستخدام صاروخين من طراز هيمارس".

وأضافت البعثة، تم استهداف بلدة روبيجنوي في الساعة 19:10 والساعة 20:00 بتوقيت موسكو، حيث تم إطلاق 12 صاروخا.

يذكر أنه تم تطوير نظام "هيمارس" (نظام مدفعية صاروخي ذاتي الدفع) في الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة شركتي BAE Systems وLockheed Martin في 1996-2000 وتم إنتاجه منذ عام 2003.

وتم إنشاؤه على أساس هيكل FMTV ثلاثي المحاور للجيش الأمريكي، ويمكنه حمل ستة صواريخ أو صاروخ باليستي تكتيكي واحد من طراز ATACMS، ويصل مدى إطلاق النار الفعال لأنواع معينة من الذخيرة إلى 80 كيلومترا.

المصدر: وكالات