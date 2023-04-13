بكين: لا توجد سبل أخرى لحل الأزمة في أوكرانيا سوى محادثات السلام

أعلن وزير الخارجية الصيني تشين قانغ، أنه على أطراف النزاع في أوكرانيا العمل على تهيئة الظروف لبدء مفاوضات السلام، مشيرا إلى أنه "لا توجد أي سبل أخرى لحل الأزمة".

وجاءت تصريحات الوزير قانغ، اليوم الخميس، خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش مؤتمر وزراء خارجية دول جوار أفغانستان الرابع المنعقد في مدينة سمرقند بأوزبكستان.

وقال وزير الخارجية الصيني: "لا وجود علاج سحري للأزمة، وعلى كل طرف أن ينطلق من نفسه، وبناء الثقة المتبادلة، وتهيئة الظروف لمفاوضات السلام ووقف الأعمال العدائية. "

وأضاف أن الصين ستواصل لعب دور بنّاء في تعزيز الحل السياسي للنزاع واستئناف محادثات السلام.

المصدر: تاس