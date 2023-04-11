وزير الدفاع الأرمني يقطع زيارته لبروكسل ويعود إلى يريفان على خلفية التوتر مع أذربيجان

قطع وزير الدفاع الأرمني، سورين بابيكيان، زيارته إلى بروكسل وعاد إلى يريفان اليوم، على خلفية التوتر على الحدود مع أذربيجان.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية، آرام توروسيان: "قطع وزير الدفاع زيارة عمله ويعود إلى أرمينيا".

ووصل بابيكيان إلى بروكسل في 10 أبريل. والتقى صباح اليوم الثلاثاء بالقيادة العليا لقوات حلف "الناتو" في أوروبا.

واتهمت الخارجية الأذربيجانية أرمينيا بالتنصل من عملية السلام، على خلفية التوتر الحاصل نتيجة انتهاكات وقف إطلاق النار على الحدود بين البلدين.

المصدر: نوفوستي