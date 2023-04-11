باكو تتهم يريفان بالتنصّل من السلام

اتهمت الخارجية الأذربيجانية أرمينيا بالتنصل من عملية السلام، على خلفية التوتر الحاصل نتيجة انتهاكات وقف إطلاق النار على الحدود بين البلدين.

وقالت الخارجية في بيانها: "حقيقة أن هذه الاستفزازات من جانب أرمينيا تحدث على خلفية الدعوات الجادة من المجتمع الدولي للتفاوض على اتفاق السلام، تشير إلى عدم اهتمام أرمينيا بعملية السلام، حيث ترافق الاستفزازات العسكرية من جانب أرمينيا أعمال وتصريحات استفزازية سياسية".

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وأضافت: "استفزازات أرمينيا ضد أذربيجان، التي تنتهك قواعد ومبادئ القانون الدولي، لا تنتهك فقط سلامة أراضي أذربيجان وسيادتها، ولكنها أيضا تهدد السلام والأمن الإقليميين بشكل خطير".

وأعلنت وزارة الدفاع الأرمنية أن قوات أذربيجانية أطلقت النار عصر اليوم الثلاثاء على جنود أرمن أثناء تنفيذهم أعمالا هندسية في منطقة تيغ الحدودية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

من جانبها، أفادت وزارة دفاع أذربيجان بأن القوات الأرمنية، ومن مواقع لها قرب بلدة تيغ بمنطقة غوروس، فتحت النار من الأسلحة الخفيفة على مواقع للجيش الأذري على محور منطقة لاتشين.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان اتفاقا للسلام برعاية روسيا في قره باغ، شمل نشر قوات روسية لحفظ السلام تشرف على تطبيق الجانبين خطوات التطبيع، وتوقف الجيشين الأذربيجاني والأرمني عند مواقعهما، وتبادل أسرى الحرب، والأراضي.

المصدر: نوفوستي