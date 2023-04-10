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إيران تعلق على أنباء عن إرسال غواصة أمريكية إلى الخليج

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إيران تعلق على أنباء عن إرسال غواصة أمريكية إلى الخليج
Globallookpress
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اعتبر الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني نشر غواصة أو قوات أمريكية أخرى بغرب آسيا، محاولة من واشنطن للتغطية على تراجع قوتها عالميا، ودعاها لفهم "الحقائق الجديدة" بالمنطقة.

وكتب كنعاني عبر "تويتر": "نشر الأخبار بشكل دوري عن نقل الغواصات الأمريكية أو تحريك السفن الحربية الأمريكية أو نقل القاذفات الأمريكية إلى منطقة غرب آسيا، وسط معادلات جديدة تشير إلى بلورة نظام جديد قد يغني المنطقة عن الحاجة إلى وجود قوات عسكرية غير اقليمية، يعد جزءا من محاولات الحكومة الامريكية للتغطية على تراجع قوتها في العالم".

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وشدد على أن الولايات المتحدة، بتعمدها "تأجيج الحروب وإشاعة عدم الاستقرار والخلافات" في غرب آسيا، تسير في اتجاه مخالف لإرادة شعوب المنطقة، وأضاف: "على واشنطن أن تفهم الحقائق الجديدة بشكل واقعي وأن تتجنب التدخل في منطقة غرب آسيا والخليج لصالح الكيان الصهيوني المهتز".

وفي وقت سابق، كشفت مجلة "يسرائيل ديفينس" أن الغواصة النووية الأمريكية التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى مياه الخليج، عبرت قناة السويس إلى البحر الأحمر يوم الجمعة الماضي.

المصدر: RT

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