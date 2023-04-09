عبور غواصة نووية أمريكية قناة السويس إلى البحر الأحمر

كشفت مجلة "يسرائيل ديفينس" أن الغواصة النووية الأمريكية التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى مياه الخليج عبرت قناة السويس إلى البحر الأحمر يوم الجمعة الماضي.

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وأعلن متحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي أن غواصة فلوريدا دخلت المنطقة يوم الخميس وعبرت قناة السويس يوم الجمعة.

وقالت المجلة العسكرية الإسرائيلية إن الغواصة الأمريكية تحمل على متنها 154 صاروخا من طراز توماهوك.

وأعلنت البحرية الأمريكية أن الغواصة التي تعمل بالطاقة النووية وحاملة الصواريخ الموجهة "فلوريدا" تعمل الآن في الشرق الأوسط، دعما للأسطول الخامس المتمركز في البحرين الأحمر والمتوسط.

وقال تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس، إن غواصة فلوريدا دخلت المنطقة الخميس وعبرت قناة السويس يوم الجمعة. وذكر أن الغواصة مسلحة بـ 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك وستنضم إلى الأسطول الخامس "للمساعدة في إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة"، على حسب زعمه.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية