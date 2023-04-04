مصر.. بيان لهيئة قناة السويس بشأن حادث بين ناقلتين شحن في البحيرات الكبرى

أفادت هيئة قناة السويس أن حادث احتكاك بسيط بين ناقلتين بمنطقة البحيرات الكبرى.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن الحادث وقع خلال انتظار الناقلة "LYRIC MAGNOLIA" حمولة 65 ألف طن على المخطاف بمنطقة البحيرات الكبرى، وذلك بالتزامن مع استعداد الناقلة الأخرى "ALIGOTE" للتحرك بحمولة 44 ألف طن من منطقة المخطاف بنطاق منطقة الانتظار "w1" بالبحيرات الكبرى، حيث ساعدت زيادة سرعة الرياح على حدوث الاحتكاك بين الناقلتين.

وأضاف رئيس الهيئة أنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لمعاينة الناقلتين، حيث أفادت المعاينة المبدئية بعدم وجود أية تلفيات بالغة أو وقوع أي تلوث بمحيط الناقلتين.

وأشار إلى أنه جار إعداد تقرير مفصل عن الحالة الفنية للناقلتين قبل استئناف رحلتهما عبر القناة مرة أخرى.

المصدر: RT