 
مباشر

السيسي مخاطبا جنودا بالجيش المصري: الدولار هيبقى تاريخ

أخبار العالم العربي

السيسي مخاطبا جنودا بالجيش المصري: الدولار هيبقى تاريخ
AP Pool AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v1on

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الارتكازات الأمنية بشرق قناة السويس، والتقى مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيش الثاني والثالث الميداني.

إقرأ المزيد
السيسي لمجند ثلاث سنوات:
السيسي لمجند ثلاث سنوات: "شكلك نبيه يا ولا".. ويُوجّه بحصوله على "محو الأمية"

ومخاطبا الجنود، قال الرئيس السيسي: "أنا أول ما تخرجت من الكلية جيت هنا، وعشت أحلى أيام هنا، وعايز أقولكم إوعوا تفتكروا أن الأزمة دي هتفضل كده، افتكروا من 10 سنوات الكل كان بيقول إمتى الإرهاب يخلص".

وأضاف السيسي: "الإرهاب خلص بيكم، والأزمة دي هتخلص بيكم، وقريب الأزمة دي هتكون تاريخ برده، حتى الدولار بفضل الله وبفضلكم هيبقى تاريخ، بس لازم نعرق ونشقى".

المصدر: "المصري اليوم"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا