السيسي لمجند ثلاث سنوات: "شكلك نبيه يا ولا".. ويُوجّه بحصوله على "محو الأمية"

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لأحد الجنود الثلاث سنوات، خلال زيارة مقاتلي القوات المسلحة شرق قناة السويس: "شكلك نبيه يا ولا" مشددا على ضرورة التعلم والحصول على "محو الأمية".

إلى ذلك، وجّه السيسي، بضرورة حصول الجندي على شهادة محو الأمية، خلال الفترة المتبقية له من الخدمة العسكرية ومقدارها 10 أشهر.

في الوقت نفسه، أعرب عن سعادته بوجوده "وسط أبنائه من مقاتلي القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سيناء الغالية."

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وأوضح الرئيس المصري في منشور له على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، أنه فخور بكفاءتهم واستعدادهم القتالي العالي.

وجاء في منشوره: "في ذكرى نصر الـ10 من رمضان، تلك الذكرى التي تحقق فيها النصر لمصرنا الغالية، بعد أن تلاحم جيشها وشعبها في مشهد عبقري.. سعيد بوجودي وسط أبنائي من مقاتلي القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سيناء الغالية، وفخور بكفاءتهم واستعدادهم القتالي العالي."

المصدر: القاهرة 24