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مرشح للرئاسة التركية يتهم المعارضة بالعجز عن الفوز في الرئاسة

أخبار العالم

مرشح للرئاسة التركية يتهم المعارضة بالعجز عن الفوز في الرئاسة
Globallookpress Craig Lovell
صورة أرشيفية
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اتهم المرشح الرئاسي التركي محرم إنجه تحالف الشعب المعارض بعدم قدرته على تحقيق هدف الفوز في الانتخابات الرئاسية التركية التي ستجري 14 مايو المقبل.

وكانت جريدة "حرييت" التركية قد ذكرت أن المعارضة التركية لم تتمكن من الاتفاق على مرشح واحد للانتخابات الرئاسية، حيث رفض زعيم حزب Memleket محرم إنجه سحب ترشيحه لصالح المرشح الوحيد من "التحالف الجمهوري" والمرشح الوحيد لـ "تحالف الشعب" المعارض كمال كليجدار أوغلو.

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وقال محرم إنجه في مقابلة له مع قناة Haberturk: "إنهم غير مهتمين بالفوز في الانتخابات. لهذا يلقون بالاتهامات على محرم إنجه. تلك هي مشكلتهم، ويجب أن يفهم الشعب التركي هذا جيدا. فهم من ناحية يقولون إنهم سوف يفوزون بنسبة 60%، أما إنجه فسوف يحصل على 1-2%. حسنا إذن فليفوزوا هم بنسبة 58%".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية التركية في 14 مايو المقبل، حيث لم تكشف أبحاث ما قبل الانتخابات حتى الآن عن المرشح الأوفر حظا فيها بين أردوغان وكليجدار أوغلو، لكن الخبراء يشيرون إلى أن العملية الانتخابية الراهنة ستكون الأصعب على الحزب الحاكم بسبب الزلازل المدمرة التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص، فضلا عن الوضع الاقتصادي الصعب.

المصدر: نوفوستي

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