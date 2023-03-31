تركيا.. من المرشح القادر فعليا على منافسة أردوغان على كرسي الرئاسة؟

كتبت صحيفة "Hürriyet" أن الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان والمرشح المعارض كمال كليجدار أوغلو سيكونان اللاعبين الرئيسيين في الماراثون الانتخابي في تركيا.

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وأضافت: "بقي هناك 44 يوما قبل الانتخابات. إذا كانت 24 ساعة فترة طويلة جدا في السياسة، فيمكن تخيل ماذا يعني 44 يوما. وسيكون من الصعب بالنسبة للمرشح محرم إنجه الحفاظ على شعبيته الحالية خلال 44 يوما، لأن أردوغان وكيلجدار أوغلو سيكونان شخصيتين رئيسيتين في سباق الماراثون الذي يستمر 44 يوما. ومع تصاعد التوترات بين أردوغان وكليجدار أوغلو ستقلص مساحة محرم إنجه. وفي هذه الأيام الـ 44 سيكون السؤال "أردوغان أم كيليجدار أوغلو؟" سؤالا رئيسيا".

ومن المخطط أن تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو القادم. وتم نشر القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة التركية في صحيفة "Resmi Gazete" الرسمية. وتضم هذه القائمة أسماء الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان (69 عاما) كمرشح عن "التحالف الجمهوري" ومرشح "التحالف الشعبي" المعارض كمال كيلجدار أوغلو (74 عاما) وزعيم حزب "Memleket" محرم إنجه (58 عاما) والمرشح عن تحالف "Ata" سنان أوغان (55 عاما).

ولم تكشف نتائج البحث قبل الانتخابات حتى الآن عن المرشح المفضل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن الخبراء يشيرون إلى أن العملية الانتخابية الحالية ستكون الأصعب بالنسبة للحزب الحاكم بسبب الزلازل المدمرة التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص وكذلك الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد.

المصدر: نوفوستي