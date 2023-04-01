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انهيار سقف مسرح خلال حفل موسيقي في الولايات المتحدة (فيديو)

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انهيار سقف مسرح خلال حفل موسيقي في الولايات المتحدة (فيديو)
AP
مبنى مسرح "أبولو" في مدينة بلفيدير، ولاية إلينوي، الولايات المتحدة، 1 أبريل 2023
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قتل شخص واحد على الأقل وأصيب 28 آخرون بجروح إثر انهيار سقف مسرح أثناء حفل موسيقي في مدينة بلفيدير بولاية إلينوي جراء إعصار يضرب المنطقة.

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وأفاد الفرع المحلي لقناة "ABC"، أمس الجمعة، أن مئات الأشخاص جاؤوا إلى مسرح أبولو بالمدينة لمشاهدة حفل موسيقي لفرقة "Morbid Angel" عندما انهار السقف. وأكد مكتب رئيسة شرطة مقاطعة بون أنه تم استدعاء العديد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

من جانبه كتب محافظ ولاية إلينوي على "تويتر" أن إدارته "تتابع عن كثب التطورات بعد انهيار سقف في مسرح أبولو اليوم في بلفيدير".

انهيار سقف مسرح خلال حفل موسيقي في الولايات المتحدة (فيديو)
RT
انهيار سقف مسرح خلال حفل موسيقي في الولايات المتحدة (فيديو)
RT

وأفادت وسائل إعلام محلية، سابقا، بمصرع شخصين ونقل أكثر من 50 شخصا إلى المستشفيات جراء الإعصار في ولاية أركنساس.

المصدر: تاس

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